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Газпром зупинив постачання
газу через Польщу

Газпром зупинив постачання газу через Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59

Газпром зупинив постачання газу через Польщу

Пропонуємо до обговорення:
Газпром зупинив постачання трубопроводом Ямал - Європа через Польщу.

Дивися повний текст Газпром зупинив постачання газу через Польщу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59

Такой себе призыв к дружбе "из-под палки".
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:05

в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого
utestcom3
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:33

європа знов себе дурить, москалям хоч буде чим розрахуватись за збитий боїнг мс17
vitaliy_panchuk
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