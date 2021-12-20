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Газпром зупинив постачання газу через Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Газпром зупинив постачання трубопроводом Ямал - Європа через Польщу.
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R2
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59
Такой себе призыв к дружбе "из-под палки".
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Omega
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:05
в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого
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utestcom3
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:33
європа знов себе дурить, москалям хоч буде чим розрахуватись за збитий боїнг мс17
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vitaliy_panchuk
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:36
Європа робить те, що вимагає Кремль. Україна робить те, що вимагає Кремль. США роблять те, що вимагає Кремль.
Тож шантаж працює. Навіщо їм щось міняти ?
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akido
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:49
Европа страдает за поддержку Украины.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:18
utestcom3 написав:
в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого
это цены на споте, к текущим контрактным отношения в моменте не имеют
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manowar
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