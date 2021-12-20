Газпром зупинив постачання трубопроводом Ямал - Європа через Польщу.
Дивися повний текст Газпром зупинив постачання газу через Польщу.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59
Газпром зупинив постачання газу через Польщу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром зупинив постачання газу через Польщу.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:05
в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:33
європа знов себе дурить, москалям хоч буде чим розрахуватись за збитий боїнг мс17
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:36
Re: Газпром зупинив постачання газу через Польщу
Європа робить те, що вимагає Кремль. Україна робить те, що вимагає Кремль. США роблять те, що вимагає Кремль.
Тож шантаж працює. Навіщо їм щось міняти ?
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:18
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:17
Re: Газпром зупинив постачання газу через Польщу
В 2007м газовый кризис разразился, под Вой московских кликуш, что во всём виновна Украина.
И цены на газ взлетели.
Сегодня, Европа самостоятельно вкусила "кремлёвскую таблетку".
Выводов по сути НЕТ.
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