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Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020-му в порівнянні з попереднім роком зменшився більш ніж на 2 млрд доларів.
Дивися повний текст Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні інвестиції
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:35
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