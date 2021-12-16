До кінця року до України мають прибути ще 4 судна з 300 тис. тонн вугілля.
Дивися повний текст Чекають на судна: в Міненерго розповіли, чи вистачить Україні вугілля.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:51
Чекають на судна: в Міненерго розповіли, чи вистачить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чекають на судна: в Міненерго розповіли, чи вистачить Україні вугілля.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:40
Насчет блокады также вранье, у Казахстана мало того что уголь не совсем подходящий для украинских электростанций так и вусь уже законтрактован,60 тысяч тонн они поставили, а больше просто нет... нынешние "компетентные" руководители, вместо того чтобы весной-летом закупать энергоресурсы занимались непонятно чем, а проще все кричать из каждого утюга что во всем виноваты кляти москали
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