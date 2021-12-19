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Альфа-Банк подарував клієнтам понад мільйон гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:52
Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2020 Альфа-Банк презентував цифровий банк нового покоління - Sense SuperApp.
Дивися повний текст Альфа-Банк подарував клієнтам понад мільйон гривень
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:52
Давно мечтаем о собственном жилье
за 1 миллион гривен? Жить в подземном паркинге не очень практично, хотя и оригинально
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