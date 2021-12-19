RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альфа-Банк подарував клієнтам
понад мільйон гривень

Альфа-Банк подарував клієнтам понад мільйон гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:52

Альфа-Банк подарував клієнтам понад мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді 2020 Альфа-Банк презентував цифровий банк нового покоління - Sense SuperApp.

Дивися повний текст Альфа-Банк подарував клієнтам понад мільйон гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96762
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:52

Давно мечтаем о собственном жилье
за 1 миллион гривен? Жить в подземном паркинге не очень практично, хотя и оригинально
Amid
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 12.06.08
Подякував: 207 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків 1, 2
R2 » Пон 20 гру, 2021 14:44
18 1181
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 13:06
_hunter
Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 08 гру, 2021 18:01
73 7882
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 11:16
Bobua
Світовий банк виділить $93 млрд найбіднішим країнам на...
R2 » Нед 19 гру, 2021 05:54
2 219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 10:23
zega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2389)
22.12.2021 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.