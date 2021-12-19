|
|
«Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.
Дивися повний текст «Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96762
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:47
Що, вже у Нафтогаза палає?
Что посеешь, то и пожнёшь.
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1453
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:54
Про какое доминирующее положение Газпрома они хрюкают? У русских только треть европейского рынка.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2123
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|266
|
|
|1
|106
|
|
|4
|406
|