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«Нафтогаз» поскаржився
Єврокомісії на «Газпром»

«Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:47

«Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром»

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:47

Що, вже у Нафтогаза палає?
Что посеешь, то и пожнёшь.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:54

Про какое доминирующее положение Газпрома они хрюкают? У русских только треть европейского рынка.
summacut
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