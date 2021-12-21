RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть підняти
тарифи на ЖКГ на 10-11%

В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:40

В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%

Пропонуємо до обговорення:
Можливе незначне коригування деяких тарифів на розподіл і доставку газу. Однак ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Дивися повний текст В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:40

Ну почему нельзя поднять тарифы на газ для населения? Это же сколько бабла мимо пролетает. Ведь если поднять тарифы в 8 раз это же сколько газа будет сэкономлеео и сколько его можно продать в Европу?
vitall_udaff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:04

Это все наши рехформы...
Scotch
 
Повідомлень: 995
З нами з: 01.08.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:12

блін, да коли ж вони нажеруться вже нарешті?????
greenozon
 
Повідомлень: 12279
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП...
R2 » Сер 22 гру, 2021 18:18
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 18:19
ntar1211
Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за...
R2 » Сер 22 гру, 2021 09:40
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 16:31
asdasd
В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ
R2 » Сер 22 гру, 2021 09:51
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 09:51
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.