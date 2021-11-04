Компанія "Нова пошта" з 1 січня 2022 року оновлює тарифи на деякі послуги.
Дивися повний текст Нова пошта нагадала про оновлення тарифів на деякі послуги з нового року.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:50
Нова пошта нагадала про оновлення тарифів на деякі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пошта нагадала про оновлення тарифів на деякі послуги з нового року.
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:50
Стоимость отправки 1 кг на НП 51 грн. Для интереса, пошел в УКР почту и мне за ту же самую коробочку насчитали или 16 или 19 грн, уже не помню точно. Но НП посчитала объем, а УП вес
в 3 раза. 3
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