RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нова пошта нагадала про
оновлення тарифів на деякі...

Нова пошта нагадала про оновлення тарифів на деякі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:50

Нова пошта нагадала про оновлення тарифів на деякі...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Нова пошта" з 1 січня 2022 року оновлює тарифи на деякі послуги.

Дивися повний текст Нова пошта нагадала про оновлення тарифів на деякі послуги з нового року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96769
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:50

Стоимость отправки 1 кг на НП 51 грн. Для интереса, пошел в УКР почту и мне за ту же самую коробочку насчитали или 16 или 19 грн, уже не помню точно. Но НП посчитала объем, а УП вес
в 3 раза. 3
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 67 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 22:32
7 1143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 18:11
Tamagoch
Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи:...
R2 » Пон 08 лис, 2021 09:16
3 888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 16:14
lysenkvja392
Нова українська авіакомпанія почне літати: ціна квитків
R2 » Чет 04 лис, 2021 16:52
3 348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 20:11
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2654)
22.12.2021 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.