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В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:18
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже кілька років відзначається зростання кількості приватних підприємців.
Дивися повний текст В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП за останні 5 років
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Сер 22 гру, 2021 09:51
R2