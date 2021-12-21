RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зафіксували рекордне
зростання кількості ФОП...

В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:18

В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже кілька років відзначається зростання кількості приватних підприємців.

Дивися повний текст В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП за останні 5 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96770
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:19

Ну так відкривають на родичів, бо ж обороти треба розбивать на кілька ФОПів при використанні РРО з 2022 року, щоб не вилізти за ліміти для платників 2-3 групи. Чи думали відновлення економіки?)))
ntar1211
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть підняти тарифи на ЖКГ на 10-11%
R2 » Сер 22 гру, 2021 16:40
3 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 19:12
greenozon
Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за...
R2 » Сер 22 гру, 2021 09:40
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 16:31
asdasd
В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ
R2 » Сер 22 гру, 2021 09:51
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 09:51
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.