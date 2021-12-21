В Україні вже кілька років відзначається зростання кількості приватних підприємців.
Дивися повний текст В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП за останні 5 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:18
В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зафіксували рекордне зростання кількості ФОП за останні 5 років.
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:19
Ну так відкривають на родичів, бо ж обороти треба розбивать на кілька ФОПів при використанні РРО з 2022 року, щоб не вилізти за ліміти для платників 2-3 групи. Чи думали відновлення економіки?)))
|