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Первинні документи – не
потрібні: Гетманцев розвіяв...

Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:52

Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року в Україні запроваджують обов'язкові РРО для платників єдиного податку.

Дивися повний текст Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО.
R2
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Для чего вводить если не проверять и контролировать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 07:05

Гетьманцев просто бреше!
dr_alex_commerc
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:26

Re: Первинні документи – не потрібні: Гетманцев розвіяв...

dr_alex_commerc написав:Гетьманцев просто бреше!
В каком месте?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:01

Он хоть читал тот закон который принял? Первичные документы нужны, ибо с них и заносится товар в РРО. Причём хранить их нужно 3 года. Безналичные рассчёты то не требуют РРО, только Гетьманцев забыл упомянуть, что эквайринг в этом законе приравнивается к рассчёту наличкой. Ну и т.д.
Как там выше написали - брехло.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:42

  Фантом написав:что эквайринг в этом законе приравнивается к рассчёту наличкой.


зато при возврате товара к безналу)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:40

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Остання редакція 21.11.2021р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи

{Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020}

44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
Floptime
 
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