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Вимагання грошей у українських
експортерів до ЄС: СБУ...

Вимагання грошей у українських експортерів до ЄС: СБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02

Вимагання грошей у українських експортерів до ЄС: СБУ...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ знищила масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу.

Дивися повний текст Вимагання грошей у українських експортерів до ЄС: СБУ ліквідувала схему.
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