СБУ знищила масштабну схему вимагання грошей з оптових експортерів вітчизняної продукції до країн Євросоюзу.
Дивися повний текст Вимагання грошей у українських експортерів до ЄС: СБУ ліквідувала схему.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:02
Вимагання грошей у українських експортерів до ЄС: СБУ...
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Дивися повний текст Вимагання грошей у українських експортерів до ЄС: СБУ ліквідувала схему.
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