Тринадцять банків перебувають на стадії підключення.
Дивися повний текст «Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:46
«Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров.
Додано: Сер 22 гру, 2021 21:54
Ниче себе зачем столько? А этих что мало...
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