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«Ковідну тисячу» видаватимуть
ще 13 банків — Федоров

«Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:46

«Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Тринадцять банків перебувають на стадії підключення.

Дивися повний текст «Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:54

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Тринадцять банків перебувають на стадії підключення.

Дивися повний текст «Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 банків — Федоров.

Ниче себе зачем столько? А этих что мало...
vitaliian
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