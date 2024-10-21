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Українці зможуть отримати
тисячу Зеленського і без «Дії»

Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:24

Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
Наразі розробляється механізм отримання коштів єПідтримки, а саме 1 тис. на українця, через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до «Дії».

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Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:24

Почему бы не сделать активацию через "Дию" карты "нац. кешбек" с ПК с виндой 10 или 11?
Вот смартфона нет у меня. а ПК есть... И не могу активировать карту "нац. кешбек", которая в том числе и для этой 1000.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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