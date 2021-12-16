У Дніпрі Служба безпеки України викрила зловмисника, який оголосив себе «президентом» та сформував «тіньовий уряд».
Дивися повний текст СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг сформувати «тіньовий уряд».
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24
СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг...
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Дивися повний текст СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг сформувати «тіньовий уряд».
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24
Ум в голове есть?
Ты можешь быть только президентом своей семьи или компании. На крайний случай президентом своего кота.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:42
"действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами»" - абсолютно правильное решение!... :)))
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:17
Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:57
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