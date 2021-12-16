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СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг...
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24
Пропонуємо до обговорення:
У Дніпрі Служба безпеки України викрила зловмисника, який оголосив себе «президентом» та сформував «тіньовий уряд».
Дивися повний текст СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг сформувати «тіньовий уряд»
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R2
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24
Ум в голове есть?
Ты можешь быть только президентом своей семьи или компании. На крайний случай президентом своего кота.
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p_a_l
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:17
Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!
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straponesa
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:57
straponesa написав:
Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!
Давайте Лукашенка. Сядут усе.
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p_a_l
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:13
Не - раастреляют усех
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mvi
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:17
Кстати, не так давно СБУ было поручено найти заговор - вот он!))
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mvi
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:40
straponesa написав:
Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!
А куді подіти 73% ?
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akido
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:37
це більше схоже на діяльність СБУ, бо надто відволіклися пошуком майнінг-ферм....
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Tamagoch
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