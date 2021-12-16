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СБУ викрила самопроголошеного
«президента», який встиг...

СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24

СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг...

Пропонуємо до обговорення:
У Дніпрі Служба безпеки України викрила зловмисника, який оголосив себе «президентом» та сформував «тіньовий уряд».

Дивися повний текст СБУ викрила самопроголошеного «президента», який встиг сформувати «тіньовий уряд».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:24

Ум в голове есть?
Ты можешь быть только президентом своей семьи или компании. На крайний случай президентом своего кота.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:17

Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:57

  straponesa написав:Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!

Давайте Лукашенка. Сядут усе. :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:13

Не - раастреляют усех
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:17

Кстати, не так давно СБУ было поручено найти заговор - вот он!))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:40

  straponesa написав:Этих клоунов давно нужно в тюрьму!
Очень надеюсь следующим президентом будет порошенко или баба юля, и вот они то всех посодють!

А куді подіти 73% ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:37

це більше схоже на діяльність СБУ, бо надто відволіклися пошуком майнінг-ферм....
Tamagoch
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