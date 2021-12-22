В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:35
Пропонуємо до обговорення:
В Україні набув чинності наказ про затвердження переліку професій для жінок, які мають стати на військовий облік.
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В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:35
Полный алес капут
papazina
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:46
Подарок женщинам от гавнокомандующего к Новому году. Хорошо что не к 8 марту, подумалось. Но приятного мало.
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
Omega
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:53
Omega написав:
...
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
За новостями вообще не следим?.. -- там пукин вторжение готовит, вроде как.
_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13
_hunter написав: Omega написав:
...
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
За новостями вообще не следим?.. -- там пукин вторжение готовит, вроде как.
Зєля під спідницями ховатися буде ?
akido
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22
akido написав: _hunter написав: Omega написав:
...
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
За новостями вообще не следим?.. -- там пукин вторжение готовит, вроде как.
Зєля під спідницями ховатися буде ?
Сексист входит в чат?
-- израильтяне прячутся -- и ничего, не вымерли еще. Шведы те же...
_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:30
не хилый такой перечень, что то не разглядел в нем содержанок депутатов и жен олигархов...
Slon_Nosov
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:36
Slon_Nosov написав:
не хилый такой перечень, что то не разглядел в нем содержанок депутатов и жен олигархов...
В первый раз про такие проффесии слышу.
Тут:
https://ips.ligazakon.net/document/FIN2124
найти получится?
_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:09
Так много важных для армии специальностей. Например "музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности". Также неплохо выглядят "гостинично-ресторанное дело", "деревообробні та меблеві технології", "ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна", "маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка".
Писали бы уже сразу всех подряд, хотя похоже как-то так и сделали.
Востаннє редагувалось
alter
в Чет 23 гру, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
alter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:14
alter написав:
Так много важных для армии специальностей. Например "музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности"
В том списке каждая первая проффесия такая -- скорее всего просто по гос-стату глянули, где больше всего народу "тусуется"...
_hunter
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