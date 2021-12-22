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В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:06
а как хотелки минобороны соотносятся с законами Украины?...
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Тракторист
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:10
доярка, техничка, няня могут спать спокойно
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:11
Ждем очередного закона про гитлерюгенд защитников.....
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:15
Мухаха, доголосовались д...билы))
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mvi
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:15
_hunter написав:
Сексист входит в чат? -- израильтяне прячутся -- и ничего, не вымерли еще. Шведы те же...
Вы не путайте израильский военный бюджет и наш. Это как говорят - две большие разницы. Трудно представить километровую очередь в военкомат в Израиле старых кашёлок - бухгалтеров. У нас - ЛЕГКО!!!
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:20
Конрад Карлович написав:
Вы не путайте израильский военный бюджет и наш.
_hunter написав:
Сексист входит в чат? -- израильтяне прячутся -- и ничего, не вымерли еще. Шведы те же...
Это как говорят - две большие разницы. Трудно представить километровую очередь в военкомат в Израиле старых кашёлок - бухгалтеров. У нас - ЛЕГКО!!!
А бюджет тут при чем? -- если по деньгам смотреть -- так мужской призыв тоже разгонять нужно
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_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:24
_hunter
А бюджет тут в основе призыва стоит - и тех срочников, кто служит толком прокормить не могут - а на призыв непойми кого скорее всего у солдатиков и последнее отымут(((
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:28
_hunter
Скажу больше - даже на просто поставить на учет такую армию непоймикого (это те кто не служил или не проходил подготовки) нужно денег уйма, кроме того это глупость несусветная, которая фактически наносит вред (читай урон) обороноспособности страны.
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:31
Конрад Карлович написав:_hunter
А бюджет тут в основе призыва стоит - и тех срочников, кто служит толком прокормить не могут - а на призыв непойми кого скорее всего у солдатиков и последнее отымут(((
Ну я же и говорю: раз у нас бюджет меньше израильского -- вообще призыв отменяем
Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...
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_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:32
Конрад Карлович написав:_hunter
Скажу больше - даже на просто поставить на учет такую армию непоймикого (это те кто не служил или не проходил подготовки) нужно денег уйма
, кроме того это глупость несусветная, которая фактически наносит вред (читай урон) обороноспособности страны.
Ну-да, ну-да: выписать приписное да штампик туда штампануть -- нужно денег уйма
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_hunter
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