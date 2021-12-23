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В Україні жінок зобов'язали
стати на військовий облік

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:58

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Да-да: я там уже раньше говорил -- отменяем призыв, а там -- "будь как будет" да "авось пронесет"

Не нужно передергивать - одно дело призыв и подготовка, другое - постановка на учет не пойми кого...

Я и не передергиваю: школьников когда на учет ставят -- они уже (или еще) не " пойми кто"? :lol:
Призыв "учтенных" будет потом -- если будет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:11

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

  _hunter написав:Я и не передергиваю: школьников когда на учет ставят -- они уже (или еще) не " пойми кто"?
Призыв "учтенных" будет потом -- если будет.

Они называются допризывники.
Мы наверное о разных призывах говорим? Одно дело призвать на службу призывника с 18 до 27 лет мужчину на срочную - согласно закона и т.п. А другое дело мобилизовать население в военное время. Так вот ни в первом, ни в другом случае наличие карточек в военкомате с записями о старых кашелках не имеют отношения к обороноспособности страны.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:27

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

А хіба накази міноборони стосуються цивільних? Та й штрафувати підприємства теж ніби не в їх компетенції.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:22

Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік

hunter

На сколько помню, вы помощник депутата (мелькала инфа на форумах).
Служили? На воинском учёте состоите?
Может в АТО бывали?
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:52

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Я и не передергиваю: школьников когда на учет ставят -- они уже (или еще) не " пойми кто"?
Призыв "учтенных" будет потом -- если будет.

Они называются допризывники.
Мы наверное о разных призывах говорим? Одно дело призвать на службу призывника с 18 до 27 лет мужчину на срочную - согласно закона и т.п. А другое дело мобилизовать население в военное время. Так вот ни в первом, ни в другом случае наличие карточек в военкомате с записями о старых кашелках не имеют отношения к обороноспособности страны.


ну ви теж якось змішали все в купу. при чому тут призовники? мова йде про облік військовозобовязаних, згідно чинного законодавства, які і не служили може ніколи і підготовки можуть не мати, але на обліку бути зобовязані. і перебувають вони на обліку з 18 років до 60 (тепер). чи вони теж старі кошики (чи як там в чоловічому роді)? :)
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