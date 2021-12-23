Я и не передергиваю: школьников когда на учет ставят -- они уже (или еще) не " пойми кто"?
Призыв "учтенных" будет потом -- если будет.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:58
Я и не передергиваю: школьников когда на учет ставят -- они уже (или еще) не " пойми кто"?
Призыв "учтенных" будет потом -- если будет.
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:11
Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
Они называются допризывники.
Мы наверное о разных призывах говорим? Одно дело призвать на службу призывника с 18 до 27 лет мужчину на срочную - согласно закона и т.п. А другое дело мобилизовать население в военное время. Так вот ни в первом, ни в другом случае наличие карточек в военкомате с записями о старых кашелках не имеют отношения к обороноспособности страны.
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:27
Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
А хіба накази міноборони стосуються цивільних? Та й штрафувати підприємства теж ніби не в їх компетенції.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:22
Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
hunter
На сколько помню, вы помощник депутата (мелькала инфа на форумах).
Служили? На воинском учёте состоите?
Может в АТО бывали?
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:52
ну ви теж якось змішали все в купу. при чому тут призовники? мова йде про облік військовозобовязаних, згідно чинного законодавства, які і не служили може ніколи і підготовки можуть не мати, але на обліку бути зобовязані. і перебувають вони на обліку з 18 років до 60 (тепер). чи вони теж старі кошики (чи як там в чоловічому роді)?
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