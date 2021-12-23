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В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:21
Марта написав: Чукча2 написав:
hunter
На сколько помню, вы помощник депутата (мелькала инфа на форумах).
Служили? На воинском учёте состоите?
Может в АТО бывали?
ему некогда.
Он тут сутками сидит, и во всех темах строчит "за Вову"
Пруфы можно? -- или сразу жидкий "выстрел" в лужу объявлять?
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_hunter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:35
livs375 написав:
Наши депутаты решили что женщины Украины в случае форс мажора должны защищать их сытую и роскошную жизнь что ли?
Ага , После прихода платежек за отопление и ростом цен на удобрения - рост цен на пищу .Неужто они думают - за их кто-то будет голосовать ?
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moldashavanin
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:40
_hunter написав:
Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут
Как вы себе это представляете ? Ух и аукнится это на выборах .
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moldashavanin
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:52
_hunter написав:
Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут
Стрілочник ти вже записався?
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Прораб
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:08
Похоже, зеленые самокатчики до конца срока в креслах не досидят.
Это же надо было так умудриться на ровном месте сходить под себя - теперь в стране не найдется ни одной журнашл... гм... журналистки лояльной к нынешней власти.
Думал, в управлении государством "слуги" дошли до такого абсурда, что дно пробивать уже некуда.
Ан нет, получите ка нагора новый зашквар!)))
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antey1969
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:16
livs375 написав:
Наши депутаты решили что женщины Украины в случае форс мажора должны защищать их сытую и роскошную жизнь что ли?
переживают за свои имения в Конче-Заспе. Вон тов. Hunter как распереживался. Пойдет ли он в окопы воевать за свои квартиры в Киеве или отсидится в ОАЭ?
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BIGor
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:42
Что дальше?Призыв детей с 12 лет?Маразматики.Зеленский же собирался на второй срок?Или уже нет?
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Scotch
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:10
Прораб написав: _hunter написав:
Ну пройдут медосмотр -- тоже мне проблема.
Собеседование? -- "годен!"
Ну будет очередь с километр -- они же снаружи военкомата будут
Стрілочник ти вже записався?
Закусывать нужно...
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_hunter
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