Пруфы можно? -- или сразу жидкий "выстрел" в лужу объявлять?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:21
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:35
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:40
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:08
Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
Похоже, зеленые самокатчики до конца срока в креслах не досидят.
Это же надо было так умудриться на ровном месте сходить под себя - теперь в стране не найдется ни одной журнашл... гм... журналистки лояльной к нынешней власти.
Думал, в управлении государством "слуги" дошли до такого абсурда, что дно пробивать уже некуда.
Ан нет, получите ка нагора новый зашквар!)))
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:16
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:42
Что дальше?Призыв детей с 12 лет?Маразматики.Зеленский же собирался на второй срок?Или уже нет?
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:18
Себе это я представляю ровно так же, как с постановкой на учет школьников и призывом "студентов".
Ну а касательно "очереди в километр" -- то Конрад Карлович для красного словца при... кхм... приукрасил -- ониж не все в один день ломанутся на учет становиться:
т.е. "на все про все" -- год.
А может и вообще не выходя из-дому получится:
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:20
А с развала совка хоть у кого-то на "второй срок" получилось пойти? -- ну просто чтоб размер "аука" представлять?
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:20
Сам-то как? -- посвидку на прожывання уже получил?
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:21
Re: В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
https://news.finance.ua/ua/news/-/50628 ... ovyj-oblik
Давайте подведем итоги, никакая новость на финансах еще не была в таком "топе",так бурно не обсуждалась.
Понятно,что и в масштабах страны - это атомная бомба.
1......."На основании постановлений Государственного Комитета Обороны (ГКО), образованного 30 июня 1941 г., в одном только 1942 г. было проведено три массовые мобилизации женщин...."
Это сделал Сталин,для которого люди -были биологическим мусором,впрочем для наших олигархов(это уже не на эту тему,а на тему экономики) ,похоже,-также.
Так вот откуда ноги растут.
2.в 21-м веке заставлять женщин,без разбору,до 60 лет !,невзирая на детей,родственников-инвалидов,состояния здоровья - посещать военкомат,
это а м о р а л ь н о.
Ведь даже ,если состояние здоровья не позволяет становиться на этот учет, все равно - обязана пройти медкомиссию,и т.п. ,т.е. окунуться по полной с головой в эту бюрократию.
Независимо-будут их призывать,не будут-это а м о р а л ь н о втягивать слабый пол в эту процедуру.
3.Даже 5 минут этого бюрократизма не стоят 5 минут ,проведенных с ребенком.
А там речь не идет о пару минутах,это как минимум несколько дней этой показухи.
И да, это не патриотизм,это дешевое шоу,это ура-патриотизм,псевдо.
Не знаю кто им это посоветовал,но диверсанты по уничтожению рейтингов - явно не дремлют в их рядах
4.Коротко говоря-это просто дурость и глупость.
Минус миллионы в антирейтинг, и это будут не только часть женщин.
Это будут и просто здравомыслящие,из тех кто искренне голосовал ,
и даже те
кто собирался повторно голосовать - еще до вчерашнего дня.
5.Каждому шоу есть предел.Лично не против шоу,в т.ч. и в политике.
Но что-то типа "горила хата"-это не то чем надо гордиться.
6.Другое дело здоровые мужчины,которые обязаны в случае опасности попасть под иго всегда быть на готове.
7. Раздел по профессиям-это верх абсурда,наверное -первый случай в мире,когда настолько массовый список профессий,в крайнем случае -это должно быть несколько реально полезных профессий,либо все без исключения виды профессий,как в том же Израиле .
Просто жена депутата-это персона неприкосновенная, припрячет свой диплом и понятно ее штрафовать никто не будет,
ведь у нас уже весна пришла ,и не первая, и никого не посадили реально.
8.Печалька в том,что альтернативы глупости -пока что просто нет. На соответствующем олигарх- канале, выстроилась целая толпа оппонентов,которые уже три десятилетия в теме,и сделали все,чтобы население потенциально сказочно богатой страны оставалось по сути в нищете. Стоит посмотреть,какие голимые новостройки строят, какой свечко-треш предлагают купить населению (и покупают от безысходности),чтобы понять - десятилетия,которых хватило бы на три скачка тигра в экономике - просто разворованы,профуканы,под бурные потоки лапши на уши со стороны клановиков.
9.Женщины-добровольцы-иное дело конечно.И да,это супер повод для рос.медвежей пропаганды.
Израиль вот,что гугл выдает -......Мужчины и женщины старше 28 лет освобождаются от призыва в армию....
До 60 лет - трешак...
10.Это из серии Голливуд на наших киностудиях,снижение тарифов,эпл в гараже и прочая трепотня,хотя были и серьезные шаги наряду с этим конечно.
Только на этот раз это отнюдь не безобидная трепотня,а то,что влечет реальные последствия.
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