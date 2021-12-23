В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
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Конрад Карлович написав:_hunter А бюджет тут в основе призыва стоит - и тех срочников, кто служит толком прокормить не могут - а на призыв непойми кого скорее всего у солдатиков и последнее отымут(((
Ну я же и говорю: раз у нас бюджет меньше израильского -- вообще призыв отменяем Призыв -- это и есть единственный способ при минимальных ресурсах набрать необходимое количество народу...
Ну если важна не цель(боеспособная армия) а процесс (набрать побольше кого попало) то таки да. п.с. Хантер, кроме вас сего маразма никто не поддержал, т.е. только вы здесь за вову топите. Опять принцип-любая власть от бога!