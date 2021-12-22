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У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Кожен буде ставити свою ціну.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із травня 2022 року
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:25
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