Кожен буде ставити свою ціну.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із травня 2022 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:24
У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, що буде з ціною на газ із травня 2022 року.
Додано: Чет 23 гру, 2021 21:43
всі забули прсту річ -газ транспортують по трубі а не підвозять на транспорті який потребує пального по відстані прокачки газу.а трубу кожна область одинаково обслуговують й стоїмость обслуговування труби умовно одинакова для всіх.що буде якщо кожний будь який товар будуть продавати на свій розсуд.в тому числі й газ
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|