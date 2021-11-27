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Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які розміщують кошти на депозитних рахунках, не зобов'язані подавати щорічні декларації.
Дивися повний текст Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних рахунках
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:20
А ковидную тысячу обязаны декларировать...
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papazina
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:37
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