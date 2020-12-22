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Фінансовий ринок
переходить в онлайн

Фінансовий ринок переходить в онлайн
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:51

Фінансовий ринок переходить в онлайн

Нові інформаційні технології та швидкий розвиток науково-технічного прогресу мають прямий вплив на зміни ринку банківських послуг. До того ж, під час карантину більшості банків довелося виконати технологічну трансформацію бізнесу. Користувачі фінансових сервісів поступово переходять у цифрову сферу, віддаючи перевагу онлайн послугам. Це спонукає приймати швидкі рішення, застосовувати новітні технології та вносити зміни до своєї роботи. Тут все вирішує швидкість реакції, ресурси та активність керівництва.

Після того, як традиційні банки почали масово розробляти власні мобільні додатки, банки-челенджери запропонували абсолютно нові інструменти для привернення уваги аудиторії: автоматичний персоналізований моніторинг витрат та віртуальних асистентів. Розглянемо нові тренди ринку цифрових банківських продуктів та його напрямки розвитку у 2022 році.

Тренди фінтеху 2022
Ірина_
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