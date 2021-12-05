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З України намагались вивезти
дорогоцінний метал на $2...

З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:07

З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон України рідкісного металу осмію.

Дивися повний текст З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2 мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:08

Ціна грама осмію на 23/12/2021 - 1650 євро
https://www.osmium-preis.com/en/

Звідки взяли оце - "Ринкова ціна становить до 200 тис. доларів США за один грам." ??
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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