Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон України рідкісного металу осмію.
Дивися повний текст З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2 мільйони.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:07
З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2 мільйони.
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:08
Ціна грама осмію на 23/12/2021 - 1650 євро
Звідки взяли оце - "Ринкова ціна становить до 200 тис. доларів США за один грам." ??
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