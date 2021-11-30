Finance.ua дізнався подробиці в аналітиці "dou.ua":https://dou.ua/.
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти: чверть з них мають намір звільнитися у разі вступу в Дія City.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:26
80% ІТ-спеціалістів проти: чверть з них мають намір...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти: чверть з них мають намір звільнитися у разі вступу в Дія City.
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:26
Ну це ж не простим людям вирішувати а корпораціям які тільки за платити менші податки ще і спеціальні. А по гарній традиції ще й контракт будет про нерозголошення
|