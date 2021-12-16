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Оплатити комунальні послуги
можна буде в одній...

Оплатити комунальні послуги можна буде в одній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:10

Оплатити комунальні послуги можна буде в одній...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’явиться єдина інформаційно-аналітична система з надання житлово-комунальних послуг.

Дивися повний текст Оплатити комунальні послуги можна буде в одній онлайн-системі.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:40

Если бы к этому еще и тепло появилось...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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