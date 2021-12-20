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У monobank задумалися про
створення маркетплейсу

У monobank задумалися про створення маркетплейсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:17

У monobank задумалися про створення маркетплейсу

Пропонуємо до обговорення:
Олег Гороховський планує, що вже в першому кварталі 2022 року бренд матиме власні банкомати.

Дивися повний текст У monobank задумалися про створення маркетплейсу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:18

Хрен с ним, с дешевым эквайрингом. Сделайте дешевую доставку. Ибо платить полтос новой почте за пакетик 100 грамм слегка занадто.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:35

  summacut написав:Хрен с ним, с дешевым эквайрингом. Сделайте дешевую доставку. Ибо платить полтос новой почте за пакетик 100 грамм слегка занадто.

Ну так есть Premium -- там доставка бесплатная. Альтернатива -- сходить самостоятельно в отделение.
Адресная доставка не может быть бесплатной: курьру-то заплатить нужно -- а ему пофиг пакетик везти или пакет (до определенного предела).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:57

Я из за бесплатной доставки в магазин и легкой процедуры подошло/не подошло, взял/вернул начал на порядок больше покупать в розетке. Реально удобный маркетплей. На том же проме можно найти чуть дешевле, но + услуги НП и геморой с возвратами.
alex_dvornichenko
 
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