Олег Гороховський планує, що вже в першому кварталі 2022 року бренд матиме власні банкомати.
Дивися повний текст У monobank задумалися про створення маркетплейсу.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:17
У monobank задумалися про створення маркетплейсу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У monobank задумалися про створення маркетплейсу.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:18
Хрен с ним, с дешевым эквайрингом. Сделайте дешевую доставку. Ибо платить полтос новой почте за пакетик 100 грамм слегка занадто.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:35
Ну так есть Premium -- там доставка бесплатная. Альтернатива -- сходить самостоятельно в отделение.
Адресная доставка не может быть бесплатной: курьру-то заплатить нужно -- а ему пофиг пакетик везти или пакет (до определенного предела).
Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:57
Я из за бесплатной доставки в магазин и легкой процедуры подошло/не подошло, взял/вернул начал на порядок больше покупать в розетке. Реально удобный маркетплей. На том же проме можно найти чуть дешевле, но + услуги НП и геморой с возвратами.
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