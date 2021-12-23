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У Львові відкрили справу
проти медлабораторії, яка...

У Львові відкрили справу проти медлабораторії, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:03

У Львові відкрили справу проти медлабораторії, яка...

Пропонуємо до обговорення:
За зловживання монопольним становищем Антимонопольний комітет відкрив справу проти Медичної лабораторії "ЕСКУЛАБ", що у Львівському аеропорту встановила ціни у 2,5 раза вищі за аналогічні в інших лабораторіях своєї мережі.

Дивися повний текст У Львові відкрили справу проти медлабораторії, яка завищувала ціни на COVID-тести у 2,5 рази.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:03

Наверное, заставят вернуть переплаты клиентам. А нет, зачем, лучше штраф в бюджет
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 21:48

У нас вообще ПЦР и экспресс тесты хороший бизнес и кто то хорошо заработает..
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Модератори: Ірина_, Модератор

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