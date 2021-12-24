У 2022 в межах програми «Велике будівництво» розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску на українських кордонах.
Дивися повний текст Наступного року розпочнеться модернізація пунктів пропуску на кордоні – Зеленський.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:34
Наступного року розпочнеться модернізація пунктів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наступного року розпочнеться модернізація пунктів пропуску на кордоні – Зеленський.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 17:44
Наши пункты пропуска ни чем не уступают европейским и не нужно их модернизировать.Главная причина очередей повальная КОРРУПЦИЯ на таможнях.Модернизация- это очередной распил народных денежек и не более.
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