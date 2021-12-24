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Наступного року розпочнеться
модернізація пунктів...

Наступного року розпочнеться модернізація пунктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:34

Наступного року розпочнеться модернізація пунктів...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 в межах програми «Велике будівництво» розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску на українських кордонах.

Дивися повний текст Наступного року розпочнеться модернізація пунктів пропуску на кордоні – Зеленський.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 17:44

Наши пункты пропуска ни чем не уступают европейским и не нужно их модернизировать.Главная причина очередей повальная КОРРУПЦИЯ на таможнях.Модернизация- это очередной распил народных денежек и не более.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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