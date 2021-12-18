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У Києві не штрафуватимуть
за проїзд без квитка

У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 22:08

У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оповіщення програми "Київ Цифрової".

Дивися повний текст У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 22:08

хехе, видел как две дородные тетки издевались над молодой парой, у тех "машина сломалась, первый раз поехал в автобусе", у нее сработал билет, а у него - нет
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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