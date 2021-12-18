Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оповіщення програми "Київ Цифрової".
Дивися повний текст У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 22:08
У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка
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Дивися повний текст У Києві не штрафуватимуть за проїзд без квитка.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 22:08
хехе, видел как две дородные тетки издевались над молодой парой, у тех "машина сломалась, первый раз поехал в автобусе", у нее сработал билет, а у него - нет
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