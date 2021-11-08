Google повідомила, що у травні популярність Chrome OS зросла на 92% у річному обчисленні.
Дивися повний текст Google назвала Chrome OS найшвидшою операційною системою у світі.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 10:31
Google назвала Chrome OS найшвидшою операційною системою...
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Дивися повний текст Google назвала Chrome OS найшвидшою операційною системою у світі.
Додано: Суб 25 гру, 2021 10:31
Заголовок вводит в обман читателя. Гугла назвала свою систему самой быстрорастущей, т.е она быстро завоевывает рынок и люди покупают новые устройства с этой системой, а не то, что она самая быстрая
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