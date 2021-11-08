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Google назвала Chrome OS
найшвидшою операційною системою...

Google назвала Chrome OS найшвидшою операційною системою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:31

Google назвала Chrome OS найшвидшою операційною системою...

Пропонуємо до обговорення:
Google повідомила, що у травні популярність Chrome OS зросла на 92% у річному обчисленні.

Дивися повний текст Google назвала Chrome OS найшвидшою операційною системою у світі.
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:31

Заголовок вводит в обман читателя. Гугла назвала свою систему самой быстрорастущей, т.е она быстро завоевывает рынок и люди покупают новые устройства с этой системой, а не то, что она самая быстрая
mraleks0033
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Модератори: Ірина_, Модератор

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