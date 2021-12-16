Cідаючи за кермо, ви берете на себе певні зобов’язання.
Дивися повний текст Що має бути в автомобілі за законом.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 гру, 2021 11:11
Що має бути в автомобілі за законом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що має бути в автомобілі за законом.
Зараз переглядають цей форум: volodimirsverida02 і 49 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|