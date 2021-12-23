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Експерти розповіли, чому не
треба зберігати взимку авто...

Експерти розповіли, чому не треба зберігати взимку авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:17

Експерти розповіли, чому не треба зберігати взимку авто...

Пропонуємо до обговорення:
Автоексперти зазначили, що технічним вузлам машини різкі перепади температур не є корисними. Якщо з теплого гаража виїхати на 20-градусний мороз, то охолодження буде швидким. Насамперед страждає лакофарбове покриття кузова.

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R2
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кароч, прдавайте паркинги, ставьте на улице
cohan
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абсолютна правда, стосується зими
vitaliygoodlife
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