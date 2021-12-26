Продаж другого та наступних об’єктів оподатковується за ставкою 5%.
Дивися повний текст Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28
Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості.
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28
2022 році податок на нерухомість зросте на 21%, це якщо у тебе квартира більше 60м" ти маєш добру суму в рік заплатити
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