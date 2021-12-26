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Які податки потрібно сплатити
при продажу нерухомості

Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:50

  Scotch написав:Военный сбор скорее всего нужно заплатить,даже при первой продаже.

И военный сбор и в ПФ 1% и нотариусу ещё 1%. В если квартира была в собственности меньше трёх лет, то и вышеупомянутые 5% НДФЛ даже для первой в году. А если нерезидент, то совсем всё печально: https://gethom.com/blog/%D0%BD%D0%B0%D0 ... %80%D1%8B/
Но военный сбор, в ПФ и нотариусу - это не налоги, поэтому они не считаются :P
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:56

Re: Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості

moveton написав:
  Scotch написав:Военный сбор скорее всего нужно заплатить,даже при первой продаже.

И военный сбор и в ПФ 1% и нотариусу ещё 1%...
нотариусу за что 1%?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:01

  GALeon написав:
moveton написав:
  Scotch написав:Военный сбор скорее всего нужно заплатить,даже при первой продаже.

И военный сбор и в ПФ 1% и нотариусу ещё 1%...
нотариусу за что 1%?


пошлина типа, тем и живет
он же рапортует налогой (сплата этой 1% в налог по рпйону реги нотариуса, не недвиги) и следит что сплачено первые 1-5% и пугающие 18 с какой там по счету продажи
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:03

  GALeon написав:нотариусу за что 1%?

Там же написано: госпошлина 3.3.а. Если частный, то может и лично нотариусу ещё сверх этого.
moveton
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