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Нові розміри зарплат на найближчі три роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 гру, 2021 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався у Міністерства економіки про прогноз зарплат на наступний рік.
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R2
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Додано: Пон 27 гру, 2021 11:43
В Бердянске даже на минималку работу непросто найти
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meotida16
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:01
meotida16 написав:
В Бердянске даже на минималку работу непросто найти
в 2024м найдется
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cohan
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