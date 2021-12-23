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Нові розміри зарплат
на найближчі три роки

Нові розміри зарплат на найближчі три роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 11:43

Нові розміри зарплат на найближчі три роки

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався у Міністерства економіки про прогноз зарплат на наступний рік.

Дивися повний текст Нові розміри зарплат на найближчі три роки.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 11:43

В Бердянске даже на минималку работу непросто найти
meotida16
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:01

  meotida16 написав:В Бердянске даже на минималку работу непросто найти


в 2024м найдется
cohan
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