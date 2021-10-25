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Оклад голови закладу охорони
здоров'я не перевищуватиме...

Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10

Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивися повний текст Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме на більше ніж 60% середню зарплату медпрацівників, – Ляшко.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10

Не пройшло і року...Давно вже пора це було зробити.
nikatrunko573
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