Але підтримка не буде вічною, і Україні потрібно підготуватися до такого сценарію.
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Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку пояснив важливість скасування фіксованого курсу
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Додано: Вів 24 січ, 2023 09:02
Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку...
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Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку пояснив важливість скасування фіксованого курсу
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