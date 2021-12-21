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Максимальна пенсія: як отримати
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Такі розрахунки наводить Пенсійний фонд.
Дивися повний текст Максимальна пенсія: як отримати
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R2
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:44
я так и не понял, 91К - это максимальная пенсия или минимальная зарплата?
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Ромасик
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Додано: Сер 12 січ, 2022 07:27
При з/п 91 тыс грн можно получать пенсию 19,5 тыс грн (максимум). Исключение судьи, для которых закон не писан. У них пенсия - 80% от з/п их работающих коллег на сегодняшний день (может достигать 91к грн). Рядом с ними даже айтишник хорошего уровня прикуривают, про остальных "нищебродов" вообще речь не идет
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borakotlik
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Додано: Сер 12 січ, 2022 09:23
borakotlik написав:
При з/п 91 тыс грн можно получать пенсию 19,5 тыс грн (максимум). Исключение судьи, для которых закон не писан. У них пенсия - 80% от з/п их работающих коллег на сегодняшний день (может достигать 91к грн). Рядом с ними даже айтишник хорошего уровня прикуривают, про остальных "нищебродов" вообще речь не идет
Кэп, примите благодарочку за пересказ статьи
Примітно, що встановлена максимальна пенсія в розмірі понад 19 тисяч гривень не стосується колишніх працівників суду, адже вони формально отримують не пенсію, суддям призначають довічне утримання.
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