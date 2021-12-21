RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Максимальна пенсія:
як отримати

Максимальна пенсія: як отримати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:53

Максимальна пенсія: як отримати

Пропонуємо до обговорення:
Такі розрахунки наводить Пенсійний фонд.

Дивися повний текст Максимальна пенсія: як отримати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:44

я так и не понял, 91К - это максимальная пенсия или минимальная зарплата?
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3996
З нами з: 30.03.15
Подякував: 988 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 07:27

При з/п 91 тыс грн можно получать пенсию 19,5 тыс грн (максимум). Исключение судьи, для которых закон не писан. У них пенсия - 80% от з/п их работающих коллег на сегодняшний день (может достигать 91к грн). Рядом с ними даже айтишник хорошего уровня прикуривают, про остальных "нищебродов" вообще речь не идет
borakotlik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 04.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 09:23

  borakotlik написав:При з/п 91 тыс грн можно получать пенсию 19,5 тыс грн (максимум). Исключение судьи, для которых закон не писан. У них пенсия - 80% от з/п их работающих коллег на сегодняшний день (может достигать 91к грн). Рядом с ними даже айтишник хорошего уровня прикуривают, про остальных "нищебродов" вообще речь не идет

Кэп, примите благодарочку за пересказ статьи :lol:
Примітно, що встановлена максимальна пенсія в розмірі понад 19 тисяч гривень не стосується колишніх працівників суду, адже вони формально отримують не пенсію, суддям призначають довічне утримання.
_hunter
 
Повідомлень: 5967
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може отримати останній транш МВФ у червні 2022 року
R2 » Пон 10 січ, 2022 12:41
3 198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 10:44
manowar
Пенсія розрахована ПФУ неправильно: чи можна виправити...
R2 » Пон 03 січ, 2022 18:13
4 1133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 17:02
Kudrjavuy
Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт»
R2 » Вів 21 гру, 2021 01:19
3 364
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 17:06
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1623)
12.01.2022 10:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.