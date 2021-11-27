Для цього створили спеціальний Сервіс для вибору кредитних карток.
Дивися повний текст Як відкрити поточний рахунок в банку.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55
Як відкрити поточний рахунок в банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відкрити поточний рахунок в банку.
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55
"Подросток в возрасте от 14 до 18 лет может самостоятельно открыть счет на свое имя" А к чему тут ограничение в 18 лет? После них на своё имя уже нельзя? :O
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