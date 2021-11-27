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Як відкрити поточний
рахунок в банку

Як відкрити поточний рахунок в банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55

Як відкрити поточний рахунок в банку

Пропонуємо до обговорення:
Для цього створили спеціальний Сервіс для вибору кредитних карток.

Дивися повний текст Як відкрити поточний рахунок в банку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:55

"Подросток в возрасте от 14 до 18 лет может самостоятельно открыть счет на свое имя" А к чему тут ограничение в 18 лет? После них на своё имя уже нельзя? :O
moveton
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