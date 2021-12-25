Гривня останнім часом перебуває під тиском, пов'язаним з геополітикою і сезонною слабкістю. Про це розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній.
Дивися повний текст Яким буде курс долара у січні: експерт сказав, чого чекати на початку року.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 00:16
Яким буде курс долара у січні: експерт сказав, чого...
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Дивися повний текст Яким буде курс долара у січні: експерт сказав, чого чекати на початку року.
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