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Citroen показав найменший
позашляховик у світі (відео)

Citroen показав найменший позашляховик у світі (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:31

Citroen показав найменший позашляховик у світі (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Дивися повний текст Citroen показав найменший позашляховик у світі (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 08:31

Замість дати докладно роздивитися баґі, нам показують якусь веселу парочку, захід сонця і норкінґ. Дурнувата реклама.
philippedcnr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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