Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Дивися повний текст Citroen показав найменший позашляховик у світі (відео).
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Додано: Вів 28 гру, 2021 08:31
Citroen показав найменший позашляховик у світі (відео)
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Дивися повний текст Citroen показав найменший позашляховик у світі (відео).
Додано: Вів 28 гру, 2021 08:31
Замість дати докладно роздивитися баґі, нам показують якусь веселу парочку, захід сонця і норкінґ. Дурнувата реклама.
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