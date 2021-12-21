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Експерт розповів, чому
найвигідніше зберігати...

Експерт розповів, чому найвигідніше зберігати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:59

Експерт розповів, чому найвигідніше зберігати...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям вигідніше зберігати свої заощадження в банках в національній валюті. Відсоток за гривневими депозитами пропонується набагато більший, ніж за вкладами в доларах або євро.

Дивися повний текст Експерт розповів, чому найвигідніше зберігати заощадження в національній валюті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:59

Держать в банке депозит в гривне и доход который не перекрывает даже реальную инфляцию в Украине тоже получаешь минус,почему то эксперт забыл об этом сказать,а вообще у нас экспертов пруд пруди не понятно откуда они все такие "умные" всплывают....
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:08

потому что "експерт" из ICU. отсюда и загон в ОВДП. а что он вам еще должен был рассказывать? :) странно почему статья не помечена как реклама.
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