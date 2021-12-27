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Скільки даватимуть за унцію золота у першому півріччі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Експерти TD Securities називають перспективи золота у першій половині 2022-го «багатообіцяючими»: на їхню думку, у січні-червні наступного року вартість унції «жовтого металу» наблизиться до $1900.
Дивися повний текст Скільки даватимуть за унцію золота у першому півріччі 2022-го: прогноз TD Securities
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:38
Зелёной бумаги напечатали очень много поэтому только вверх!!!
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baksheevbogdan
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