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Скільки даватимуть за унцію
золота у першому півріччі...

Скільки даватимуть за унцію золота у першому півріччі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:38

Скільки даватимуть за унцію золота у першому півріччі...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти TD Securities називають перспективи золота у першій половині 2022-го «багатообіцяючими»: на їхню думку, у січні-червні наступного року вартість унції «жовтого металу» наблизиться до $1900.

Дивися повний текст Скільки даватимуть за унцію золота у першому півріччі 2022-го: прогноз TD Securities.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:38

Зелёной бумаги напечатали очень много поэтому только вверх!!!
baksheevbogdan
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